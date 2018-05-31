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Hamile eşini öldürüp ağaç kovuğuna saklandı

Kars Sarıkamış’ta, hamile eşini bıçaklayarak kaçan cani kocanın Sarıkamış ormanlarında ağaç kovuğunda saklandığı ortaya çıktı.

İHA | 31.05.2018 - 13:10..
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eşi Sezen Alkan’ı bıçakladıktan sonra Sarıkamış kızılçam ormanlığına kaçan Barış Alkan, ağaç kovuğuna saklandı. Alkan, polisin aldığı istihbarat sonucu düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Hamile eşini öldürüp ağaç kovuğuna saklandı

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE AĞAÇ KOVUĞUNDAN ÇIKTI

Saklandığı ağaç kovuğundan çıkarılan Barış Alkan’ın üzerinde yapılan aramada suç aleti bıçak bulundu. Daha sonra bölgeye gelen polis otosuna alınan Alkan, buradan önce Sarıkamış Devlet Hastanesine, ardından Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı emniyet önünde polis adeta kuş uçurtmadı. Hamile eşini bıçaklayarak öldüren Barış Alkan’ın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Hamile eşini öldürüp ağaç kovuğuna saklandı

"ANNE ÖLDÜ KARNINDAKİ BEBEK KURTARILDI"

Eşi Barış Alkan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Sezen Alkan, getirildiği Sarıkamış Devlet Hastanesinde hemen ameliyata alındı. 8 aylık kız çocuğu dünyaya getiren talihsiz anne, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karnına aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Sezen Alkan’ın ölüm haberi yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Hamile eşini öldürüp ağaç kovuğuna saklandı

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