1 Danimarka'da İslam yasağı Danimarka kamusal alanda burka ve peçeyi yasaklama kararı aldı. Danimarka böylece bu yönde karar alan bir dizi Avrupa ülkesi arasına katılmış oldu.

2 Rus gazeteci Babchenko'nun arkadaşlarından sevinç gözyaşı Öldürüldüğü belirtilen ancak daha sonra canlı yayına çıkartılarak bir operasyon sonucu hayatta olduğu söylenen Rus muhalif gazeteci babchenko'nun arkadaşları onu gördüğünde sevinç gözyaşları döktü.

3 FETÖ'cü eski binbaşı eşiyle Irak'a kaçarken yakalandı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, sınırın Irak tarafına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski binbaşı M.K. ve eşi E.K., jandarma tarafından yakalandı.

4 Hamile eşini öldürüp ağaç kovuğuna saklandı Kars Sarıkamış’ta, hamile eşini bıçaklayarak kaçan cani kocanın Sarıkamış ormanlarında ağaç kovuğunda saklandığı ortaya çıktı.

5 İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu Uluslararası ticaret yapan çok sayıda firmanın mail sistemlerine girip yazışmaları yönlendiren ve kendi banka hesaplarına ödeme yapılmasını sağlayan dolandırıcılar gözaltına alındı.

6 İBB Başkanı Mevlüt Uysal Ataşehirlilerle iftarda buluştu Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ataşehir’de düzenlediği sokak iftarında vatandaşlarla bir araya geldi.