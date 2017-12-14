Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde, 2 çocuğuyla birlikte yürüyen 23 yaşındaki Suriyeli E.X., kendisini takip eden şahsın cinsel tacizine uğradı.
Elle tacize uğrayan kadın, tacizciye elindeki poşetleri vurarak tepki gösterdi. Tacizci ise, çocukların gözü önünde silah çektiği mağdur kadına tekme savurdu. Tacizci daha sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşırken, çevreden geçen vatandaşların olayı izlemekle yetinmesi dikkat çekti.
Hamile kadına çocuklarının yanında taciz kamerada VİDEO
GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Polis, mağdur kadının şikayeti üzerine tacizcinin yakalanması için çalışma başlattı.