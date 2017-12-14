Hamile kadına çocuklarının yanında taciz kamerada

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Putin: Suriye krizi en çok Türkiye'yi etkiledi

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Üç astronot uzaydan dönüş yaptı

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1 Konsolosluklardaki şüpheli paketlerden lokum çıktı Almanya ve Fransa Başkonsolosluğuna kargo ile gelen kolilere K-9 köpeklerinin tepki vermesi üzerine harekete geçen polisler paketleri fünye ile patlattı.

2 Deniz tavşanı nedir Deniz tavşanı, tavşana benzeyen kulakları ve renkleriyle ilgi toplayan kabuksuz bir yumuşakçadır.

3 İngiliz cerrah hastalarının ciğerlerine imzasını attı İngiliz cerrah Simon Bramhall, adının baş harflerini ameliyat ettiği hastalarının karaciğerlerine yazdığını kabul etti.

4 Bahçeli, Kudüs girişimleri için Erdoğan'ı tebrik etti MHP lideri, İstanbul'daki Kudüs zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. İki lider, Filistin'in geleceği için istişarede bulundu.

5 Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı Balıkesir merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları belirtilen 25 kişi gözaltına alınırken 6 kişi aranıyor.

6 Denizli'de iki araçta tarihi eserler ele geçirildi Denizli'de satışa sunmak için tarihi eser taşıdığı belirlenen iki araçta bulunan 4 kişi, gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.