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Hamile kadına tecavüz edip öldüren caninin eşi konuştu

Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren Birol K.’nın eşi R.K. "İlk işim o caniden boşanmak olacak." dedi.

09.07.2017 - 10:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

1 çocuk annesi genç kadın, olay sabahı Suriyeli kocanın bağrışlarıyla uyandığını belirterek şunları söyledi:

Gazete Habertürk'ten Hüseyin Şentürk’e konuşan R.K: "Eşi hamileydi, o bayılmış olabilir diye kapıyı açıp dışarıya çıktım. Karşı daireydi. Karısının kayıp olduğunu söyledi. Hemen eşimi aradım. İşe gelmediğini söylediler. Onların arasındaki kavgadan da haberim yok. Karısını arayan Halid evden ayrıldıktan sonra eşim Birol geldi. Ona ‘Halid’in eşi kayıp, haberin var mı?’ diye sordum. Yemin edip haberi olmadığını söyledi."

ÇOCUĞUM ONU ÖLDÜ BİLECEK

Eşinin olaydan sonra kaçmadığını hatırlatan R.K., şöyle devam etti:

“Ben böyle bir caninin ortadan kaçıp kaybolmasını beklerdim. Evdeyken telefon geldi. Polis arıyordu. Komşu olduğumuz için beni ve eşimi ifadeye çağırdılar. Ayrı yerlerde ifade verdik. Olay ortaya çıktıktan sonra şok geçirdim. Böyle bir caniden ilk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak. Zaten başka bir cinsel saldırı olayından cezaevinde yattığını bilsem evlenmezdim. Artık çocuğumla kendi başıma ayakta durmaya çalışacağım. En büyük isteğim, o caninin soyisminden kurtulmak.”

Öldürülen kadının 1.5 ay önce karşı dairelerine taşındığını söyleyen genç kadın, “Komşu olduğumuz için görüşürdük onunla. Hamileydi. Bayram sonrası işlerimiz yoğun olduğundan bir daha görüşmedik. Halid eşini çok fazla dışarı çıkarmazdı.” diye konuştu.

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