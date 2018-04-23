Hamile kadına tekme attı İZLE

Hatay'da Haluk İ. adlı saldırgan, trafiğe kapalı alanda motosiklet sürdü. 8 aylık hamile kadın, motosikletli tarafından saldırıya uğradı.

HEM TEKME ATTI HEM DE KÖPEĞİNİ SALDI

Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırttı.

Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ.'yi yoldan geçen bir asker etkisiz hale getirdi.

8 aylık hamile kadını tekme tokat dövdü VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.