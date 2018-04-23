taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,1087
EURO
5,0186
ALTIN
174,81
PETR
74,3300

Hamile kadına tekme attı İZLE

Hatay'da trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırgan kendisini uyaran hamile kadına saldırdı.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 20:08..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Hatay'da Haluk İ. adlı saldırgan, trafiğe kapalı alanda motosiklet sürdü. 8 aylık hamile kadın, motosikletli tarafından saldırıya uğradı.

HEM TEKME ATTI HEM DE KÖPEĞİNİ SALDI

Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırttı.

Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ.'yi yoldan geçen bir asker etkisiz hale getirdi.

8 aylık hamile kadını tekme tokat dövdü VİDEO

Hamile kadına tekme attı İZLE

GÖZALTINA ALINDI

8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yelkovan kuşları balıkçı ağlarına takıldı
İstanbul Boğazı'nda göç mevsiminde olan ve deniz yüzeyine yakın, alçak uçmalarıyla bilinen yelkovan kuşları, balıkçıların ağlarına takıldı.
Tacizciyi şemsiye ve sopayla cezalandırdılar
Elazığ'da, 3 kadın kendilerini taciz ettiğini iddia ettikleri adamı şemsiye ve sopayla dövdüler.
Kirpiyi yiyemeyen aslanlar
Sosyal medyada paylaşılan videoda 7 aslan karşılaştıkları kirpiyi yemek istiyor ancak çabaları boşa çıkıyor.
Hırsızı fark eden şoför eline vurdu
Çin'de otobüse binen bir kadının cüzdanını çalmaya çalışan adamı fark eden şoför, hırsızın eline vurarak olaya müdahele etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara tepki gösterdi

357
Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

Başbakan Yıldırım, CHP'li Özel'e tepki gösterdi

293
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

110
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

404
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

177
Yılmaz Büyükerşen’in 23 Nisan mesajı adaylık ilanı gibi

Yılmaz Büyükerşen’in 23 Nisan mesajı adaylık ilanı gibi

107
Kılıçdaroğlu '20 Temmuz darbesi' deyince tartışma çıktı

Kılıçdaroğlu '20 Temmuz darbesi' deyince tartışma çıktı

270
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM