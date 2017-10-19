Hamile kadından erkeklere yapılan kan naklinde ölüm tehlikesi

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, hayatında en az bir kez hamilelik yaşamış kadınlardan kan nakli yapılan erkeklerin ölüm riski, donörü hiç hamilelik yaşamamış bir kadın olan erkeklerinkine göre daha yüksek.

The Independent'in haberine göre, 10 yıllık verilerin incelendiği araştırma, 50 yaşın altında ve hamilelik geçirmiş bir kadından kan almış erkeklerin ölüm oranının bir buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya koydu; bu da ölüm oranında yüzde 6’lık bir artış anlamına geliyor.

'CİDDİ ŞEKİLDE DAHA YÜKSEK'

Hollanda’da 31 bin 118 hastanın incelendiği verilerde, 4 bin erkeğin – yüzde 13 – hamile kadınlardan kan nakli yapıldıktan sonra hayatını kaybettiği görünüyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Rutger Middleburg Journal of the American Medical Association dergisindeki makalesinde, "Hayatlarında en az bir kere hamilelik geçirmiş bir dönörden kan nakli gerçekleştirilen erkeklerin ölüm oranının, erkek bir donörden veya hamilelik geçirmemiş kadın bir donörden kan nakli yapılan erkeklere göre ciddi şekilde daha yüksek." diye yazdı.

'SEBEBİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİK OLABİLİR'

Araştırma, hamilelik sırasında muhtemel bir bağışıklık sistemi değişikliğinin bu sonuçla bağlantılı olabileceğini öngörüyor.

Buna karşılık, İngiltere sağlık otoritesi NHS, hamilelik geçirsin veya geçirmesin tüm kadınlardan kan bağışı almaya devam ettiğini açıkladı.