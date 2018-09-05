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Hamile kadını darbedip çocuklarını zorla götürdü

Konya'da, boşandığı eski eşi tarafından darbedilip, 2 çocuğu zorla alıkonan kadın, tedavi altına alındı.

DHA | 05.09.2018 - 12:57..
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Karatay ilçesisi Akabe Mahallesi'nde, 2008 yılından itibaren beraber olmaya başladığı 2 çocuğunun babası kasap Ali Osman K.'dan (47) iki yıl önce ayrılan Aynur Kara (37), dün akşam saatlerinde vekaletname çıkarmak üzere notere gitti.

Kara, içeride oturduğu sırada yanına Ali Osman K. geldi. Kara'dan dışarı çıkmasını isteyen ve ret cevabı alan Ali Osman K., Kara'yı darbedip çocukları kolundan tutarak götürmeye çalıştı.

Hamile kadını darbedip çocuklarını zorla götürdü

ÇOCUKLARI ALIP UZAKLAŞTILAR

Bu sırada yanlarına Ali Osman K.'nın ismi bilinmeyen kadın arkadaşı geldi. Kadın, 8 yaşındaki S.K. ve 5 yaşındaki A.S.K.'yi zorla dışarı çıkardı. İkili  çocukları da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aynur Kara, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kara ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hamile kadını darbedip çocuklarını zorla götürdü

"SARHOŞ BİR KADINLA BENİ DARBETTİ"

Noterde kendisinin darbedildiğini ve çocuklarının sürüklenerek götürüldüğünü belirten Aynur Kara, "Daha önce çocukları zor kullanarak almak istedi. Çocukları arkadaşımın evinden kaçırmaya çalıştı. Ben buna engel oldum. Avukatıma vekaletname vermek üzere notere gittim.

Noter binasında tanımadığım sarhoş bir bayanla birlikte beni darbetti. Çocuklarımı sürükleyerek götürdü, çocuklarım giderken ağladı. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Tahliller yapıldı. Bebeğimin durumunun  iyi olduğunu söylediler.

Çocuklarımın can güvenliğinden şüphe ediyorum. Kadının uyuşturucu kullandığını duydum. Çocuklarım bir an önce bulunsun." dedi.

Hamile kadını darbedip çocuklarını zorla götürdü

"HUKUKİ VE CEZAİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacaklarını ifade eden avukat Gülsen Pişmiş, "Aynur hanım notere geldiğinde beni aramıştı. Kısa süre sonra tekrar aradığında ses tonu çok kötüydü. Arkadan tartışma sesleri geliyordu. Çocuklarımı kaçırıyorlar dedi. Ben hemen aşağıya indim. Polisi aradık. Ben geldiğimde çocukları götürmüşlerdi.

Artık gerekli önlemi alacağız. Çocukların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacağız. Bu olayı bir İnsan olarak bir kadın olarak bir anne olarak kınıyoruz. İki çocuğa ve bir kadına bunu yaşatmak doğru değil. Müvekkilim şu an 5 aylık hamile. Karnındaki bebeğin can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Çocukların bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

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