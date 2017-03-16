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Hamile kadının iç çamaşırında kapı açma malzemesi çıktı

Adana'da kapıları kırıp hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kadın, suçüstü yakalandı.

16.03.2017 - 17:55
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Merkez Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir apartmana 4 kadının girdiğini gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, 9 aylık hamile Nazan Y., Sibel Y. (27), Dilek Y. (39) ile Çakırkız T.'yi (30) apartmandan çıkarken yakaladı.

İÇ ÇAMAŞIRDAN ÇIKTI

Polis merkezine götürülen kadınlardan Nazan Y.'nin iç çamaşırından kapı kilitlerini kırmak için kullandıkları keski adı verilen plastikten özel yapılmış malzeme çıktı.

Hamile kadının iç çamaşırında kapı açma malzemesi çıktı

Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan ve Osmaniye'den geldikleri belirlenen kadınların evden çaldıkları şampuan ve kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Hamile kadının iç çamaşırında kapı açma malzemesi çıktı

Hırsızlık zanlısı kadınlar gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Suçlamayı kabul etmeyen kadınlar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hamile kadının iç çamaşırında kapı açma malzemesi çıktı

Hamile kadının iç çamaşırında kapı açma malzemesi çıktı


Hamile kadının iç çamaşırında kapı açma malzemesi çıktı

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