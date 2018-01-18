Hamile kalamayanların karnını büyüten kadın

Geleneksel şifacıların yaygın olduğu Afrika ülkesi Gine'de, kendine 'şifacı' adını veren bir kadın, onlarca kadını dolandırdı.

"BİTKİSEL KÜRLE HAMİLELİK TEDAVİSİ"

Başkent Konakri'de, gerçek adı N'na Fanta Camara olan kadın, çocuk isteyen ancak hamile kalamayan kadınları 'tedavi' adı altında dolandırmak ve sağlıklarını bozmaktan gözaltına alındı.





Camara'nın sözde tedavisinde kadınlara sahte bitkisel kürler ve sahte ilaçlar vererek kadınların karınlarının şişerek hamile gibi görülmelerini sağlıyordu. Camara, aynı zamanda kadınları doktora gitmemeleri konusunda uyarıyordu.

BİNLERCE DOLAR KAZANDI

17-45 yaş arasında 700 kadar kadına 'hamilelik tedavisi' uyguladığı iddia edilen Camara, hastalarından kişi başı 33 dolar aldı. Ortalama gelirin 48 dolar olduğu ülkede 33 lira oldukça yüksek bir meblağ.



Hamile olduğuna inanan kadınlardan, Camara'ya tavuk ve kumaş gibi hediyeler ile teşekkür etmeleri de bekleniyor.

Mağdur kadınlardan 47'sini muayene eden doktor, Camara'nın yol açtığı sağlık sorunlarının uzun süreli olduğunu söylüyor.

PROTESTO EDİLDİ

Camara'nın tutulduğu polis merkezinin önünde 200 kadar kadın, eylem yaparak ağır bir ceza verilmesini istediklerini belirtti.