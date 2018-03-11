Bağcılar’da yaşanan olayda 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı.
Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek hayvana tekme attı.
Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor.
Hamile kediyi yere vurup tekmeledi VİDEO
YAVRULARINI KAYBETTİ
Bir süre hareketsiz kalan kedi daha sonra hızla kaçıyor. Saldırgan ise hızlı adımlarla uzaklaşıyor.
Saldırıdan sonra baygınlık geçiren kedi, vatandaşlar tarafından veterinere kaldırıldı. İç kanama geçiren kedinin 3 yavrusunun hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 hafta süren tedavinin ardından tekrar sokağa geri bırakıldı.