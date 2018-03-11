Hamile kediyi yere vurup tekmeledi

Rüyamız Bütün Bir Aleme Gelecek Adil Bir Nizam

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başsavcılıkta yolsuzlukla mücadele için özel daireler oluşturulmasını onayladı.

2018 Dünya Kupası ilk defa Rusya’da oynanacak. Gezilecek yerlerden tutun da ülkedeki ulaşıma kadar tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Galatasaray'ı da sahamızda yenmeyi başarırsak, istediğimiz yere çıkmak için bir hamle gücü verecek"dedi

Aykut Kocaman: Şimdi her şey Galatasaray maçı

1 Ünlü davaların hakimi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi Türkiye'nin en önemli davalarına bakan emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2 Çin'de başkanlık için iki dönem yasağı kaldırıldı Çin'de devlet başkanlığı için üst sınır olan 2 dönem şartının kaldırılması teklifi kabul edildi. Buna göre Şi Cinping'in ömür boyu başkanlığının önü açıldı.

3 CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan kararlar 'Üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı' yönündeki önerge, 100 delegenin oyuna karşın reddedildi.

4 ÖSO'dan Afrin'e karşı hatıra fotoğrafı TSK'nın Afrin'de yazdığı destanın en önemli parçalarından olan ÖSO, Afrin merkezine ulaşmanın sevincini yaşıyor. Henüz iki ay bile olmadan merkeze ulaşan ÖSO mensupları, Afrin'e karşı poz verdi.

5 Afrin için sadece gir emri bekleniyor TSK'nın ÖSO ile birlikte organize olarak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşıldı. Afrin merkez için yürütülen operasyonda merkeze hakim tepeler ele geçirildi. Artık sadece emir bekleniyor.

6 Komandoların taktığı mavi berenin anlamı Hakkari’deki Fatihler Jandarma Özel Harekât (JÖH) Tabur Komutanlığın'da bir asker Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a "mavi bere"nin anlamını anlattı.