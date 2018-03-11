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Hamile kediyi yere vurup tekmeledi

İstanbul’da hamile kediyi yerden yere vuran şahıs, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 11.03.2018 - 16:33..
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Bağcılar’da yaşanan olayda 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs, eczanenin önünde duran hamile kediyi boynundan tutarak aldı.

Ara sokağa götürdüğü kediyi yerden yere vuran şahıs, bununla da yetinmeyerek hayvana tekme attı.

Görüntülerde şahsın eczaneye doğru geldiği, kapı önünde duran kediyi boynundan tutarak ara sokağa götürdüğü ve burada yere atarak tekmelediği görülüyor.

Hamile kediyi yere vurup tekmeledi VİDEO

Hamile kediyi yere vurup tekmeledi

YAVRULARINI KAYBETTİ

Bir süre hareketsiz kalan kedi daha sonra hızla kaçıyor. Saldırgan ise hızlı adımlarla uzaklaşıyor.

Saldırıdan sonra baygınlık geçiren kedi, vatandaşlar tarafından veterinere kaldırıldı. İç kanama geçiren kedinin 3 yavrusunun hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 hafta süren tedavinin ardından tekrar sokağa geri bırakıldı.

Hamile kediyi yere vurup tekmeledi


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