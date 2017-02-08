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Hamile olduğunu söyleyen sevgilisini 9 yerinden bıçakladı

Samsun'da 40 yaşındaki Muhammet H., 4 yıldır birlikte yaşadığı Serçin K.'yı 9 yerinden bıçakladı.

08.02.2017 - 13:58
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Samsun'da yaşayan Muhammet H. yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu ve bir sigorta şirketinde sekreter olarak çalışan Serçin K.'nın yanına gitti. Serçin K. ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma başladı.

9 YERİNDEN BUÇAKLADI

Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli üzerindeki bıçakla Serçin K.'yı bacak ve kalçasının 9 yerinden yaralayıp kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hamile olduğunu söyleyen sevgilisini 9 yerinden bıçakladı

HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüpheliyi dün yakalayıp gözaltına aldı. Muhammet H., "Yaklaşık 4 yıldır birlikteyiz. Bana hamile olduğunu söyleyince bende 'Evlenelim ben size bakarım' dedim. Bu konuyu konuşmak için yanına gittiğimde aramızda tartışma çıktı. Bu olay meydana geldi" dedi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Muhammet H.  adliyeye sevk edildi.

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