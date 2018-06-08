Hamile sürücüyü silahla yaralayan sanığa 16 yıl hapis

Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'nda 11 Mayıs 2017 tarihinde, Hocacihan Aile Sağlı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve o dönem 2 aylık hamile Aliye Avcı, otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu.

Bu sırada İsmail Uzundere, yönetimindeki hafif ticari araçla kavşakta bekleyen Avcı'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından İsmail Uzundere ve yanındaki arkadaşı Hasan Çokkaynar ile Aliye Avcı ve beraberindeki kız kardeşi araçlarından indi.

POLİS ÇAĞIRMAK İSTEMESİNE SİNİRLENDİ

İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Avcı, polis çağırmak istedi. Buna sinirlenen Uzundere, Avcı'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine Avcı ve kız kardeşi olay yerinden ayrılmak için otomobile bindi.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Bu sırada Hasan Çokkaynar, yanında taşıdığı tabancasıyla Aliye Avcı'nın otomobiline doğru ateş açtı. Otomobilin bagajından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Avcı'nın beline isabet etti. Avcı, kanlar içinde kalırken, Çokkaynar ve Uzundere ise hafif ticari araca binip, kaçmak istedi.

Şüphelilerin aracı, bu sırada Avcı'nın otomobiline yan taraftan çarptı. Kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup, kaçmak isteyen şüphelilerin aracını durdurdu. Gözaltına alınan Hasan Çokkaynar, tutuklanırken, İsmail Uzundere ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

7 AY VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve 2'nci çocuğuna hamile olan Aliye Avcı'nın omuriliğinin alt bölümünden girip, belinde kalan mermi, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için alınamadı. 7 ay boyunca vücudunda mermiyle yaşayan Avcı'nın kız bebek dünyaya getirdiği ve vücudundaki merminin de doğumdan sonra yapılan ameliyatla çıkarıldığı belirtildi.

"ÖLDÜRECEK OLSAM ÖN KAPIYI AÇIP ATEŞ EDERDİM"

Hasan Çokkaynar'ın tutuklu, İsmail Uzundere'nin de tutuksuz yargılandığı, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sona gelindi. Tutuklu sanık Çokkaynar, duruşmadaki son savunmasında, ''Ben o kişiyi öldürecek olsam ön kapıyı açıp, ateş ederdim. Öyle bir kastım yoktu. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

16 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, Hasan Çokkaynar'ı, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 1 yıl, 'hakaret'ten ise 3 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İsmail Uzundere'ye ise Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirmesiyle iligili somut delil bulunamadığına hükmedilip, bu suçtan beraatine karar verildikten sonra 'mala zarar verme' suçundan 4 ay, 'hakaret'ten ise 3 ay 15 gün olmak üzere 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.