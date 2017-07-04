Hamileler için tatil ve seyahat uyarıları

Yaz aylarında hamile anne adaylarının yapabilecekleri en uygun spor yüzmedir. Gebelikte denize girmek sakıncalı değil aksine suyun kaldırma gücü nedeniyle vücuda binen yükü azaltacağından dolayı belli bir rahatlama sağlar.

Yalnız dikkat edilmesi gereken konu, özellikle havuza girilecekse suyun temiz olmasıdır. Eğer su temiz olmazsa cilt mantarı, idrar yolu enfeksiyonu, göz iltihapları, vajinit gibi durumlara yol açabilir.

KISA ARALIKLARLA GÜNEŞLENMEK GEREKİYOR

Güneş, hamilelik döneminde iyice hassaslaşan cildi yakıp, lekeler oluşturabilir. Bu nedenle uzun süre güneşte kalıp bronzlaşmaktan kaçınılması gerekiyor. Gölgede kısa aralıklarla güneşlenmek, hamileler için en sağlıklı seçim olacaktır.

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sabah saat 10.00’dan önce ya da akşamüstü 16.00’dan sonra güneşe çıkılmalıdır. 11.00-14.00 saatleri arasında hamilelerin güneş ışığına direkt maruz kalmamaları gerekir.

Denizden çıkınca ıslak vücutla gezmemek, hemen kurulanıp kıyafetleri değiştirmek ve en kısa zamanda ılık suyla duş yapmak hamileler için çok önemlidir.

UZUN SÜRE AŞIRI SICAĞA MARUZ KALMAK DÜŞÜK RİSKİ YARATIR

Bronzlaşmak amacıyla güneşin altında kalmak yanlıştır, uzun süre aşırı sıcağa maruz kalmak düşük riski yaratır ayrıca güneşin ışınları ve kumsallardan yansıyan sıcaklıklar, sıcak çarpmasına neden olabilir. Günün sıcak saatlerinde gebeler, bol sıvı almalı ve dinlenmek amacıyla öğlen saatlerinde uyumalıdırlar.

GÜNEŞ KREMİ ZARARLI MIDIR?

Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için de mutlaka koruyucu güneş kremi kullanılması gerekir. Gebelik için özel üretilmiş yüksek faktörlü güneş koruyucuları ciltte gebelik lekelerinin oluşumunu da engellemeye yardımcı olur.

Hamilelik süresince özellikle ilk aylardan itibaren seyahat edilebilir ama en güvenli dönemler 18 ile 24'üncü hamilelik haftalarıdır.

İlk 3 ayda görülen kanamalar ve son ayda doğumun başlama olasılığına karşın daha dikkatli olmakta fayda vardır. Uzun yolculuklarda uçak tercih edilebilir. Belli kurallara dikkat edilerek otomobil yolculukları da yapılabilmektedir.

Yurt dışı seyahatlerine çıkarken anne adaylarının gerekli tüm tedbirleri alması ve acil durumlarda kullanılabilecek ilaçlar konusunda doktoruna danışması gerekmektedir.

GÜNDE 1 TANE MADEN SUYU İÇİLMELİ

Tatilde ve güneşte bol sıvı tüketilmesi gerekir. Günde 1 tane maden suyu elektrolit kaybına yardımcı olabilmektedir. Yeterli sıvı alınıp alınmadığını veya tahmin edilenden fazla sıvı kaybı olup olmadığını anlamanın en kolay yolu idrar rengidir. İdrar rengi açık çay rengi gibi koyulaşmışsa sıvı alımı azalmış veya sıvı kaybı artmış olabilmektedir.

Hamilelikte zeytinyağlı ve hafif yemekler tercih edilmelidir. Sokakta ve açıkta satılan yiyeceklerden ve açık sulardan uzak durulması gerekir. Tatil yerlerinde yapılan su sporları, dalış gibi spor aktiviteleri hamileler için risk taşır. Hamilelerin daha çok yüzme, yürüyüş, yoga ve pilates gibi hafif aktiviteleri yapması bebek ve anne adayının sağlığı açısından daha önemlidir.

Anne adayı tatile çıkmadan kısa süre önce doktoru ile görüşüp tatil için doktorunun onayını almalı. Tatil yapılacak yerin tıbbi olanakları önceden araştırmalı (en yakın hastanenin yeri gibi) ve gerekli tıbbi belgeler yanına almalı. Valizde mutlaka güneş kremi, şapka, bol, pamuklu ve terletmeyen kıyafetler, güneş güzlüğü ve ayakların rahat edeceği ortopedik terlikler yer almalı. Mutlaka yedek birkaç mayo bulundurulmalı.

(Bilgiler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Özkaynak'tan alınmıştır.)