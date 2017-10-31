Hamileyken hamile kalan anne, bebeklerini doğurdu

İzmir’de yaşayan Sevinç Çelik şubatta hamile olduğunu öğrendi. Bir ay sonra farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci hamileliğin başladığı belirlendi. Bu durum dünyada sadece 11 kez görüldü.

İKİ BEBEK DE SAĞLIKLI

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; hem aile hem de Medical Park İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Emirdar, durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 6 Ekim’de gerçekleştirilen sezaryenle Poyraz ve Ayaz isminde iki bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi. Duygularını “İki minik mucize içimde yeşerdi.” sözleriyle dile getiren Sevinç Çelik “Bebeklerimi düşünmekten uyuyamadığım günler oldu.” dedi.

"SUPERFETASYON"

Dünyada bu şekilde bilinen 11 vaka olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Emirdar, Türkiye’de ise yayınlanmış, bildirilmiş vaka olmadığını söylüyor: “Bizim ‘superfetasyon’ dediğimiz gerçekten çok nadir görülen bir durum. Kadının hamileyken yumurtlaması çok güç ama bu hastamız çok istisnai olarak yumurtluyor. Sperm ile yumurta döllenip, rahme yerleşiyor. Hamileyken de yeniden hamile kalıyor.”