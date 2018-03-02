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'Hammerstein’ın Suskunluğu' kitabı raflarda

Almanyalı Hans Magnus Enzensberger'in kitabı Everest Yayınları tarafından raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 14:47..
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I. Dünya Savaşı’ndan önceki Almanya’da Reichswehr [Alman Ordusu] başkomutanı olan Kurt von Hammerstein, karizmatik bir kişilik, muhafazakâr bir isyancı, ruhu çelişkilerle dolu son derece zeki bir adamdı. 1933 yılında,

Hitler’in iktidarı ele geçirmesinden kısa bir süre sonra görevini bıraktı. Bu kitap onun ve en az onun kadar başına buyruk olan çocuklarının yaşamlarını anlatıyor.

'Hammerstein’ın Suskunluğu' kitabı raflarda

Geniş bir ailesi olan Hammerstein’ların çocuklarının kimi komünizm adına ajanlık yapmış, kimi de Albay Stauffenberg yönetimindeki Hitler’e suikast girişimi ekibinde yer almıştı – kısaca hepsi de sınır ötesi faaliyet gösteren, maceracı ve başkaldıran kişiliklerdi.

Everest Yayınları’ndan çıkan tarih, anı, inceleme, yer yer de kurgu gibi farklı yazın türlerini muazzam bir beceriyle lehimleyen Hammerstein’ın Suskunluğu, Hitler’in yükseldiği dönemdeki Almanya’ya, Nazi karşıtı muhalefete ve Hitler’e karşı ayaklanmanın perde arkasına büyüleyici bir açıdan bakan, olağanüstü bir araştırma ürünü, Alman tarihinin sürükleyici bir öyküsüdür.

'Hammerstein’ın Suskunluğu' kitabı raflarda

Hans Magnus Enzensberger

“Enzensberger, Grass ve Walser’le birlikte savaş sonrası Alman edebiyatının kutsal üçlüsünü oluşturur.”

Philip Oltermann - Eleştirmen

Yazar: Hans Magnus Enzensberger

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Regaip Minareci

Baskı yılı: 2018

Syf: 340

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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