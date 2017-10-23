Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü

Yarışın favori isimlerinin, koşu sırasında kent merkezinde kaybolup zaman kaybetmeleri yarışı kaybetmelerine neden oldu.

İstifası beklenen isimler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, bugün açıklama yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edecek

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Çelik'ten özgüven dolu açıklamalar

Allah'ın kendisini kabiliyetle yarattığını ifade eden Çelik, kendisinin tarlada çalışan birinden farklı olduğunu söyledi.