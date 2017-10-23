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Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü

Avlanma yasağının kalkmasının ardından balıkçılar, hamsi bolluğundan memnun.

23.10.2017 - 12:37
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Karadenizli balıkçıların yüzünü son günlerde hamsi avında yaşanan artış güldürdü.

Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü

Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü

Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü

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