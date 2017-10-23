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Hamsi avı balıkçının yüzünü güldürdü
Avlanma yasağının kalkmasının ardından balıkçılar, hamsi bolluğundan memnun.
23.10.2017 - 12:37
Haberler
Gündem
Karadenizli balıkçıların yüzünü son günlerde
hamsi
avında yaşanan artış güldürdü.
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