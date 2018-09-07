'Hamsi avı bir ay ertelenmeli'

BloombergHT'nin yayınına katılan Kocaman, Marmara Denizi'ndeki hamsilerin bu yıl henüz yeterince büyümediğini, çoğunluğun 7 santim civarında kaldığını söyledi.

"HAMSİ BOL, AMA KÜÇÜK"

Yeni av sezonunun 1 Eylül'de başladığını ve bu yıl hamsinin bol olduğunu belirten Kocaman "Ancak Marmara'daki hamsi, Türk halkının yemediği boyda, avlanmanın yasak olduğu 9 santimden küçük" dedi.

Hamsinin bol ve ucuz olması için bir aylık bir av yasağı konması gerektiğini savunan Kocaman, bunun için bakanlıkla görüştüklerini kaydetti.

"KAT KAT FAZLA BALIK TELEF OLUYOR"

Kocaman "Av yasağı gelirse bu balık ekim, kasım, aralık ayında büyüyecek ve boyu şu anki boyunun iki misline gelecek. Ekonomik fiyattan halkımız bunu bol bol yiyebilecek. Şu anda bu balığı tutarsak katledersek avlarsak hem balıkçı bundan para kazanamayacak, hem de yavru balığı katletmiş olacağız" diye konuştu.

Kocaman, balıkçıların şu anda avladıkları 9 santimden küçük balıkları ölü biçimde denize döktüklerini belirterek "Yenebilir boydaki balık avından kat be kat fazlası telef ediliyor" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı balıkçılar için avlanabilir balık boyları şöyle. Bu ölçülerden küçük balıklara yakalayanlara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı davrandıkları için ceza kesiliyor. Yakalanan balıklara da el konuluyor.