taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.976
USD
3,8846
EURO
4,0801
ALTIN
148,37
PETR
53,8600

Hamsi fiyatları yükseldi

Denizlerdeki şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Hamsinin kilosu ise 20 TL'yi buldu.

İHA | 11.01.2017 - 16:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Zonguldak'ta geçen haftadan bu yana etkili olan kar yağışının ardından havaların soğuması en çok balık hali esnafını etkiledi.

ŞİDDETLİ LODOS HAMSİYİ VURDU

Birçok esnaf balık halinde tezgah kapattı. Tezgah açan bazı esnaflar ise hamsi ile mezgiti 20 TL'den sattı.

KİLOSU 20 TL

Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadıklarını belirten balık hali esnafı Bayram Yılmaz, "Soğuk hava ve kar nedeniyle gırgır denilen tekneler bile Karadeniz'e açılamadı. Birçok tezgah boş kaldı. Biz de tezgahımızı kapattık. Balığı olan balık sattı. Hamsi 20 TL'den, yerli mezgit 25 TL'den satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde balığın bol olmasını bekliyoruz" dedi.

KASASI 200 TL'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, 14 kilogram gelen ve 60 TL'ye satılan hamsi kasası, balığın çıkmaması nedeniyle 200 TL'ye yükseldi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

143
Obama veda etti

Obama veda etti

229
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

38
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

207
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

591
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

88
ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM