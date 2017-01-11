Hamsi fiyatları yükseldi

Zonguldak'ta geçen haftadan bu yana etkili olan kar yağışının ardından havaların soğuması en çok balık hali esnafını etkiledi.

ŞİDDETLİ LODOS HAMSİYİ VURDU

Birçok esnaf balık halinde tezgah kapattı. Tezgah açan bazı esnaflar ise hamsi ile mezgiti 20 TL'den sattı.

KİLOSU 20 TL

Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadıklarını belirten balık hali esnafı Bayram Yılmaz, "Soğuk hava ve kar nedeniyle gırgır denilen tekneler bile Karadeniz'e açılamadı. Birçok tezgah boş kaldı. Biz de tezgahımızı kapattık. Balığı olan balık sattı. Hamsi 20 TL'den, yerli mezgit 25 TL'den satışa sunuldu. Önümüzdeki günlerde balığın bol olmasını bekliyoruz" dedi.

KASASI 200 TL'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, 14 kilogram gelen ve 60 TL'ye satılan hamsi kasası, balığın çıkmaması nedeniyle 200 TL'ye yükseldi.