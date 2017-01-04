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Hamsi tarihinde ilk defa bu fiyatları gördü

Trabzon’da bir hafta önce tezgahlarda 8 liradan satılan hamsinin fiyatı 15 liraya yükseldi.

İHA | 04.01.2017 - 16:09
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Trabzon’da yerli hamsinin tezgahlardaki yerini alması fiyatlara yansıdı. Bir hafta önce 8 liradan satılan hamsi 15 liraya kadar yükseldi. Bu sezon Doğu Karadeniz’de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçılar ise Gürcistan’a doğru yola çıktı.

ÇUPRA VE LEVREK 25-30 LİRA

Türk tekneleri tarafından avlanacak Gürcü hamsisinin vatandaşın yüzünü güldürmesi beklenirken, Trabzon’un Moloz mevkiindeki balık halinde tirsi 10-12 lira, hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira, çupra ve levrek 25-30 lira arasında satılıyor.

"ORADA DA OLMAZSA SEON BİTER"

Hamsinin kasasının 170 liradan satıldığı belirten Mehmetcan Örseloğlu, “Balıkta şuan sıkıntı var. Balıkçılık sanki yavaş yavaş seyrine çekilmeye başladı. Vatandaş hamsiden umutluydu ama tarihinde ilk defa bu fiyatları gördü. Kasası 170 lira civarında satılıyor. Hamsinin çoğunluğu Sinop ve Zonguldak tarafından çıkıyor. Kayıklar Gürcistan tarafında doğru gitmeye başladı. Orada da hamsi olmazsa sezon biter” dedi.

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