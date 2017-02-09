Hamsinin kilosu 20 liraya çıktı

Sert esen lodos sebebiyle tekneler denize açılamayınca azalan balık ve artan fiyatlar vatandaşı da balıkçıları da üzdü. Geçtiğimiz haftalarda 10 lira olan hamsi yeniden 20 liraya tezgahları süslerken vatandaşların en çok tercih ettiği balıklar sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

SOĞUK HAVALAR HAMSİYİ VURDU

Konu hakkında açıklama yapan Acar Balıkçılık çalışanı Anıl Küçük, havalar böyle giderse fiyatların da artacağını belirtti. Küçük, “Havaların soğuk olmasından dolayı fiyatlarımız da artış var. Hamsinin fiyatı 20 lira oldu. Aynı zamanda buzhane de olan hamsilerimiz de var onların fiyatı ise 10 lira ancak vatandaşlarımız daha çok taze hamsiyi tercih ediyor.” dedi.





















