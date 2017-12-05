Hamsinin yerini levrek ve somon aldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, yeterli hamsi avlayamayınca, somon ve levrek tezgahlardaki yerini aldı.

Karadeniz'de avlanılan ve tezgahlarda 5 ila 10 liraya satılan hamsinin kilogramı, son bir haftada azalması nedeniyle 15 liraya kadar çıktı.

BALIKLAR AZALDI

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de son bir haftada balıkların azaldığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini söyledi.

Karadeniz'de yetişen somon balığının tezgahlarda yerini aldığını ifade eden Yazgan, "Yaklaşık bir haftadır Karadeniz'den hamsi çıkmıyor. Doğal olarak fiyatlara yansıyor. Üç gün önce 10 liraya sattığımız iri hamsi 15 liraya kadar çıktı. Bundan sonra Karadeniz'den hamsi çıkar mı bilemem. Tüketiciler, ucuz olduğu için hamsiyi daha çok tercih ediyordu."

SOMON 25 LİRA

Karadeniz'de yetişen somun ve levrekin tezgahlarda yerini aldığını belirten Yazgan, "Tezgahlarda Karadeniz'de kafeslerde yetişen somon ve levrek balığı var. Çok lezzetli bir balıktır. Somonun kilogramını 25 lira, levreğin ise tanesini 15 liradan satıyoruz. Vatandaşlar da bu balık çeşitlerine büyük ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.