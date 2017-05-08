Hamster nasıl beslenir

İnsanların evcil hayvanlara olan ilgisi ve hayvanseverlerin sayısı her geçen gün katlanarak artarken, hamsterlara olan ilgi de buna paralel olarak artıyor.

Ancak sevimliliklerine dayanamayıp bu minik dostları evlerine alan pek çok insan, bir süre sonra eski ilgisini kaybediyor. Duygusal anlamda çok hassas olan hamsterlar, bu ilgisizliğe dayanamayarak üzüntüden vücudunda yara çıkarmaya başlıyor.

Öncelikle bir hamsterı dost edinmek isteyen hayvansever, onunla gerçekten ilgilenebilmeli. En azından günde bir saatini ayırıp sevgi göstermeli ve minik arkadaşımızın evini temiz tutmalı.

Çünkü bu hassas hayvanlar fare değildir. Mikroplu alanlarda hasta olup güçsüz bünyeleri nedeniyle kısa sürede ölürler.

HAMSTERDAN HASTALIK BULAŞIR MI?

Hamsterdan insana hastalık bulaşmaz. Aksine insandan hamstera hastalık çok kolay bulaşacağı için onu gripken bile elinize almamalısınız. Mikroplu ortamlarda tutmamalısınız.

SAĞLIKLI BİR HAMSTER

Eğer sağlıklı bir hamster arkadaş istiyorsanız, direkt güneş ışığından, aşırı sıcaktan ve soğuktan onu korumalı, düzenli olarak en azından iki günde bir yiyeceğini ve suyunu tazelemelisiniz. Sevgi göstererek bunalıma girmesini önlemelisiniz.

HAMSTER EVİ

Hamster dostumuz çok küçük olsa da ona geniş bir yaşam alanı sunmanız mutlu bir hayat yaşamasını sağlayacaktır.

Tuvalet alanını, yemek yeme alanını ve uyuma alanını ona sunduğunuz kafeste kendisi belirleyecektir.

Siz mama kabını kafesin belli bir bölgesine yerleştirmiş olsanız dahi, o yiyecekleri toplayıp kendi istediği alana taşıyacaktır.

Cam bir evden hoşlanmaz, nemli ortam onu hasta eder. Bu yüzden demir parmaklıları olan, çok katlı havadar bir kafesi sevecektir.





Hamster evinde olmazsa olmazlar;

-Bir hamster evinde, mutlaka spor yapması için hamster çarkı gereklidir. Gonzales türü hamsterların çarkı daha küçükken, Suriye hamsterının çarkı daha büyüktür. Alırken buna dikkat ederek alınması gerekir.

-Hamsterımız karanlık ve küçük bir alanda uyumayı tercih edecektir. Bolca talaş koyduğunuz hamster evinin içine bir de uyuması için karanlık alan hazırlarsanız çok sevinecektir.

-Su kabı hamsterlar için özel olarak hazırlanmış olanlardan tercih edilmelidir. Çay tabağına doldurup verdiğiniz su onu sadece rahatsız edecektir.

HAMSTER ISIRIR MI?

Her canlı kendini korumak ister. Saldırganca yaklaşan bir etki hissettiğinizde vereceğiniz tepki de saldırganca olacaktır. Dolayısıyla bu hamsterlar için de geçerli.

Özellikle yeni tanıştığınız yavru hamster sizden çok korkacaktır. Onu sakince sevmeli, korkutmamalısınız. Sizin kokunuza, sesinize alışana kadar birkaç haftayı bile bulabilen günlerde sabırlı olmalı, daima sakin yaklaşmalısınız.

Hamsterlar insanları tehdit hissetmediği sürece ısırmaz. Onu elinizde sıkıştırmadığınız sürece sıkıldığında sadece burnu ile itmeye çalışır.

HAMSTER NE KADAR YAŞAR?

Fazla ömrü olmayan bu minik dostlarımız (bazı türleri haricinde) en fazla 5 yıl yaşıyor. Bu kısacık yaşamında ona iyi bir hayat sunmalısınız.

HAMSTERIN MUTLU OLACAĞI ŞEYLER

Minik dostlarımız renkli kağıtları, evde dolaşma topunu ve evine bırakacağınız küçük bezleri zevkle evine taşıyacaktır.

Genellikle gündüz uyumayı tercih eden hamsterlar, uykusunda rahatsız edilmekten hoşlanmazlar, uyandırıldıklarında agresif olurlar.

Evleri kirlendiğinde temizlenmezse hem kötü kokacağından hem de mikrop bulaşıracağından burayı daima temiz tutmanız gerekir.

HAMSTER EVİ NASIL TEMİZLENİR

Hamster kafesinin içine bolca talaş dökeceğiniz için küçük dostlarımızın tuvaletleri belli bir köşede olacaktır. Talaşın bu bölümünü almanız bile onun rahat etmesine yardımcı olur.