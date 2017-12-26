Hamza Hamzaoğlu 3500 liralık nafakaya itiraz etti

Aylık gelirinin gayrimenkullerin kirasından gelen 3800 lira olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu, ödediği nafakada indirim yapılmasını istedi. Denizlispor medya sorumlusu iken tanıştığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendisine ve oğluna 5 yıl hapis hayatı yaşattığını ileri süren Sinem Yanmaz, nafaka davasının yanı sıra İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 201 bin liralık da tazminat davası açmıştı.

HEM CİNSEL HEM DUYGUSAL SÖMÜRÜ

Habertürk'te yer akan habere göre, Sinem Yılmaz, Hamza Hamzaoğlu'nun Beşiktaş, Küçükçekmece, Silivri ve Antalya Alanya'da 12 gayrimenkulü, ayrıca kendisinin 2, eşi ve kızının da birer lüks aracı olduğunu iddia etmişti. Yanmaz dilekçesinde, Hamzaoğlu tarafından hem cinsel hem duygusal anlamda sömürüldüğünü ileri sürmüştü.

Şu an antrenörlük yapmadığını belirten Hamza Hamzaoğlu, sadece bir dükkan ve bir daireden gelen kira getirisinin bulunduğunu ileri sürdü.