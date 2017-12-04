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Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

Sinem Yanmaz, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile mahkemede hesaplaşacak.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 12:16..
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Evlilik dışı doğan oğlunun annesi Sinem Yanmaz, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'na 5 yıl boyunca kendisini istismar ettiği ve oğluna babalık yapmadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

GİZLİCE TESİSLERE SOKULDU

Habertürk'te yer alan habere göre, Sinem Yanmaz, dilekçesinde gece otomobillle arka koltukta gizlice Galatasaray Metin Oktay Florya Tesisleri'ne sokulduğunu ve Hamza Hamzaoğlu ile birlikte kaldığını iddia etti.

Dilekçede, Hamza Hamzaoğlu'nun eşinin durumu öğrendiğini Sinem Yanmaz'dan gizlediği, "Sinem Yanmaz'a hapis hayatı yaşattığı" iddiası yer aldı.

Hamza Hamzaoğlu, Sinem Yanmaz'ın oğlu için 30 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada mahkemenin kararlaştırdığı 3 bin 500 TL "tedbir nafakasını" fazla bularak indirilmesini talep etmişti.

Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

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