Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 775 kilo eroin ele geçirildi

Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen İran uyruklu A.E. ve yanındaki ikinci sürücü J.S.’nin bulunduğu plastik yapımında kullanılan toz madde taşıyan TIR, risk analizleri kapsamında X-Ray taramasından geçirildi.

ŞÜPHELİ TIR'DA ARAMA YAPILDI

TIR dorsesinde toz formunda yasal yükün arasına gizlenmiş farklı bir yoğunluğa rastlanmadı. Ancak tarama sırasında TIR sürücülerinin şüpheli hareketleriüzerine gümrük yetkilileri TIR'ı daha detaylı arama için arama hangarına çektirdi.

NARKOTİK KÖPEKLERDEN UYUŞTURUCU TACİRLERİ DARBE

Burada narkotik dedektör köpekler 'Zeus', 'Thea' ve 'Benga' ile daha detaylı arama yapıldı. Köpeklerin, TIR dorsesinin belirli bölgelerine aşırı tepki vermesi üzerine, dorsesi açıldı.

PİYASA DEĞERİ 77 MİLYON TL

Gümrük Muhafaza ve Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile yapılan incelemede, araç içerisinde bulunan toplam 825 torba tek tek açılarak kontrol edildi. Yasal yükün arasına gizlenmiş 31 torba içerisinde 775 kilo 75 gram eroin ele geçirildi. Gümrük yetkilileri, uyuşturucunun değerinin 77 milyon 600 bin lira olduğunu belirtti.