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Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı

Star Wars Episode VI - Return of the Jedi filminin karakteri Han Solo'nun silahı Julien's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu.

AA | 25.06.2018 - 10:41..
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BBC'de yer alan habere göre, filmin sanat yönetmeni James Schoppe, Han Solo'nun silahı ve Ewok baltası dahil olmak üzere filmde kullanılan yaklaşık 40 parçayı Julien's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkardı.

Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı

BİLİM KURGU FİLMİN BABASI

Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satılırken Ewok baltası 11 bin 250 dolara alıcı buldu. Star Wars serisinin robotu R2-D2 geçen yıl düzenlenen açık artırmada 2,76 milyon dolara satılmıştı.

Bilim-kurgu filmlerinin babası olarak bilinen Star Wars serisi, tüm zamanların en iyi film serileri arasında yer alıyor.

Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satıldı

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