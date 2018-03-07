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Hande Ataizi boşandı

Oyuncu Hande Atazi, 8 Eylül 2012 tarihinde dünya evine girdiği Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey’den boşandı.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 08:20..
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Benjamin Harvey'e 5 günde 2 kez boşanma davası açan Hande Ataizi, 2012'de evlendiği eşi ile resmi olarak yollarını ayırdı.

Oğlunun velayetini isteyen Ataizi, boşanma dilekçesinde, "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür" ifadelerine yer vermişti.

"8 SENELİK BERABERLİK BİTTİ"

Instagram hesabından Benjamin Harvey ile fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki sunucu, "Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon’un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. 8 senelik beraberlik bitti ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon’un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda. Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin" notunu yazdı.

Hande Ataizi boşandı

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