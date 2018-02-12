Hande Ataizi: Dedikodu tapu yüzünden çıktı

Hande Ataizi önceki gün Beylikdüzü, bir AVM'de gerçekleşen etkinliğe katıldı.

"BİR TEK BENJAMİN SORMADI"

“Boşanma dedikodusu nereden çıktı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Haber duyulunca herkes arayıp ‘Ne oluyor?’ diye sordu. Bir tek Benjamin umursamadı. Çünkü yıllardır bu iddiaya alışık.”

"AVUKATA EVİN TAPUSU SORDUM"

Hande Ataizi dedikoduya kendisinin neden olduğunu da itiraf etti: “Her şey benim boşboğazlığım yüzünden. Bodrum’daki evle ilgili tapu meselem vardı. Avukata ‘Evlendikten sonra aldığımız bir ev var. Boşanırsam ne olur?’ diye sordum. Fısıltı gazetesi anında harekete geçti. Boşanma olsa saklayamam ki. Keyfim yerinde. Zaten benim için Benjamin’den ziyade aile konsepti önemli. Oğlumuz Aslan Leon 3 yaşında. Çocuk olunca ayrılık kararı vermek zor.”

Hande Ataizi, “Her evlilikte problemler yaşanabilir. Sonra da aşılır. Evet sıkıntı var, ama boşanma asla sözkonusu değil” demişti.