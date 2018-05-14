Hande Ataizi ile eski eşi Benjamin Harvey aynı davette

Eylül 2012’de evlendiği Amerikalı Benjamin Harvey’den 4 yaşındaki oğulları Leon’a rağmen geçen Mart’ta tek celsede boşanan Hande Ataizi, eski eşinden vazgeçemiyor. Hande Ataizi’nin kardeşi Sinan Çelen 4 yıllık sevgilisi Gaye Özsezginler ile önceki akşam nikah masasına oturdu. Benjamin Harvey de nikahtaydı. Eski karı-koca birlikte eğlendi.

"AİLE HUZURU ÇOK GÜZEL"

Hande Ataizi geçen hafta “Benjamin her çarşamba bize geliyor, birlikte yemek yapıyoruz. Evcilik gibi. Bu tabloyu görünce bazen ‘Keşke ayrılmasaydım’ diyorum. Bir daha dünyaya gelsem, yine onunla evlenirim. Çünkü ailenin verdiği huzur çok güzel” açıklamasını yapmıştı.