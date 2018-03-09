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Hande Ataizi neden boşandığını anlattı

Yalanladığı boşanma davası 5 gün sonra ortaya çıkan Hande Ataizi, ayrılığın perde arkasını anlattı.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 08:21..
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Hande Ataizi neden boşandığını anlattı

Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile Amerikalı gazeteci eşi Benjamin Harvey, Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi'nde boşanmıştı.

Çiftin "anlaşmalı" olarak boşanmasına karar veren mahkeme, 4 yaşındaki çocuklarının velayetini anneye verdi. Baba Benjamin Harvey’in çocuğuna aylık bin 500 dolar iştirak nafakası ödeyeceği öğrenildi. Harvey’in Hande Ataizi’ne ne kadar tazminat ödeyeceği ise açıklanmadı.

"BENJAMİN BİZİMLE KALIYOR"

Ayrılığın nedenini açıklayan Ataizi, "Artık ev arkadaşı gibi olmuştuk. Karı-koca ilişkimiz bitmişti yani. Bari aramızdaki sevgi de bitmesin diye boşanma kararı aldık. Benjamin ev bulana kadar bizimle kalmaya devam edecek. Dostca ayrıldık hiçbir problem yok." diye konuştu.

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