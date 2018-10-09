Hande Ataizi: Sözleşme evliliğimi 1 günde bitirdi

2004 yılında bir avukatın oğlu olan Fethi Pekin ile evlenen Hande Ataizi, 1 gün sonra boşandı. Ayrılığın gerçeklerini yıllar sonra anlatan Ataizi, evlilik sözleşmesinin evliliğini bitirdiğini itiraf etti.

"EVLENECEĞİM GÜN SÖZLEŞME ÇIKTI"

Annesinin ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmasını önerdiğini söyleyen Ataizi, "Eski eşim, 'Ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim." dedi.

Yaşadıklarının tahmin ettiği gibi gitmediğini de ekleyen ünlü sanatçı, "Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşandıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.