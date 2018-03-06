Hande Ataizi'den Benjamin'e ikinci dava

Hande Ataizi ile 6 yıllık eşi Amerikalı Benjamin Harvey’e boşanma davası açmıştı. Çiftin ilk duruşması da 2 Mart’taydı.
"EVLİLİĞİMİZ ÇEKİLMİYOR"
Hande Ataizi, dilekçesinde şu iddialara yer vermişti: "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."
Ancak duruşmaya gitmeyen Hande Ataizi ve Benjamin Harvey nedeniyle dava düşmüştü.
Oğluna rağmen geri adım atmayan Hande Ataizi, dün ikinci kez dava açtı.