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Hande Ataizi'den Benjamin'e ikinci dava

Oyuncu Hande Ataizi geri adım atmadı. Çocuğunun babasından boşanmak için ikinci kez dava açtı.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 12:25..
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Hande Ataizi ile 6 yıllık eşi Amerikalı Benjamin Harvey’e boşanma davası açmıştı. Çiftin ilk duruşması da 2 Mart’taydı.

"EVLİLİĞİMİZ ÇEKİLMİYOR"

Hande Ataizi, dilekçesinde şu iddialara yer vermişti: "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."

Hande Ataizi'den Benjamin'e ikinci dava

Ancak duruşmaya gitmeyen Hande Ataizi ve Benjamin Harvey nedeniyle dava düşmüştü.

Oğluna rağmen geri adım atmayan Hande Ataizi, dün ikinci kez dava açtı.

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