Hande Ataizi'den Benjamin'e ikinci dava

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizledi.

Aldıkları zorlu eğitimlerin ardından erkek meslektaşları ile omuz omuza mücadele eden kadın özel harekatçılar, Türk Polis Teşkilatının gururu olmaya devam ediyor

ABD'de yasa dışı mültecilerin güvencesi olan DACA yasasında yapılacak düzenlemeyi protesto eden Müslüanlar, polisler tarafından gözaltına alındı.

1 Saadet Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, CHP ile de HDP ile de ittifak yapılabileceğinin sinyallerini verdi.

2 Bekir Coşkun Afrin operasyonunu tartışmaya açtı Kanser tedavisi gördükten sonra yazılarına yeniden başlayan Bekir Coşkun, Afrin operasyonunun tartışılamamasının sorun olduğunu yazdı.

3 Kaldırılan Türk dizilerinin altından Selman çıktı Dubai merkezli MBC televizyon grubunun Türk dizilerini kaldırması kararı tartışmalara konu olurken, dizilerin kaldırılma nedenine ilişkin kirli bir anlaşma ortaya çıktı.

4 Suriye'nin İran'a maliyeti 36 milyar dolar Yıllardır iç savaşta olan ülkede halkını katleden Esad'a yardımlarını kesmeyen Tahran yönetimi, borçları petrol ve gaz olarak geri almayı planlıyor.

5 Kıskaç altına alınan PKK'lılara destek konvoyu Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK'lı teröristler TSK ve ÖSO'nun operasyon gerçekleştirdiği PKK'lılara destek için Tel Abyad, Menbiç ve Kobani'den terörist konvoyları yola çıktı.

6 Zeytin Dalı Harekatı PKK'nın Akdeniz planını bozdu Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonların ardından PKK'lı teröristlerin Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ulaşma planları da sekteye uğratıldı.