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Hande Ataizi'ne eski eşten izin çıktı

Ünlü oyuncu, boşandığı eşi Benjamin Harvey'in soyadını kullanmaya devam etmek istedi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 07:54..
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Hande Ataizi, eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını kullanmaya devam etmek için geçen hafta avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu.

"HANDE ATAİZİ HARVEY"

Mahkemeye sunulan dilekçede “Hande Ataizi, 2012 yılından beri hem yurtiçi hem de yurtdışındaki televizyon ve sinema camiasında ‘Hande Ataizi Harvey’ olarak tanınmaktadır.

Hande Ataizi'ne eski eşten izin çıktı

Ayrıca evliliğinden itibaren tüm resmi işlemlerinde ‘Harvey’ soyadını kullanmıştır. Oğulları Leon ile aynı soyada sahip olması da çocuğun menfaatinedir” denildi.

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