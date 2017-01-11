taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.662
USD
3,8890
EURO
4,0876
ALTIN
148,37
PETR
54,3600

Hande Ataizi: Kendimi Ana Tanrıça gibi hissediyorum

Mutlu bir evliliğini olduğunu belirten Hande Ataizi, ''Anne olma fikri benim için hep ikilemdi.'' dedi.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 17:16
  1. Haberler
  2. Magazin

asd

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan Ataizi, Alem Dergisine röportaj verdi.

Benjamin Harvey ile mutlu bir evliliği olan Ataizi, nasıl anne olmaya kararı verdiğini, anneliğin kendisi için neler hissettirdiğini açıkladı.

''ANNE OLMA FİKRİ HEP BİR İKİLEMDİ''

Ataizi “ Anne olma fikri benim için hep bir ikilemdi. Bir tarafım istiyor. Öbür tarafım ise nedense sorumluluk alıp büyümeyi reddediyordu. Sonunda büyümeye istemeden de olsa karar verdim ve akabinde hamile kaldım. Şu an sadece kendi tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki kendinden başka, koşulsuz sevdiğin birinin sorumluluğunu alıyorsun.

''ANA TANRIÇA GİBİ..''

Bu bir kadın olarak benim iniş çıkışlarımı dengeledi. Hayata daha pozitif bakıyorum, kendimi daha güçlü hissediyorum. Garip bir şekilde yıkılmaz sanki “Ana Tanrıça” gibi… Birlikte oyunlar türetiyoruz bazen sıkılıyorum o arada telefon molası veriyorum ve sonra oyuna devam ediyoruz.”dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

144
Obama veda etti

Obama veda etti

231
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

38
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

216
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

604
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

94
Rüzgar Çetin'e yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı

Rüzgar Çetin'e yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM