Hande Ataizi: Kendimi Ana Tanrıça gibi hissediyorum

Uzun bir aradan sonra sessizliğini bozan Ataizi, Alem Dergisine röportaj verdi.

Benjamin Harvey ile mutlu bir evliliği olan Ataizi, nasıl anne olmaya kararı verdiğini, anneliğin kendisi için neler hissettirdiğini açıkladı.

''ANNE OLMA FİKRİ HEP BİR İKİLEMDİ''

Ataizi “ Anne olma fikri benim için hep bir ikilemdi. Bir tarafım istiyor. Öbür tarafım ise nedense sorumluluk alıp büyümeyi reddediyordu. Sonunda büyümeye istemeden de olsa karar verdim ve akabinde hamile kaldım. Şu an sadece kendi tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki kendinden başka, koşulsuz sevdiğin birinin sorumluluğunu alıyorsun.

''ANA TANRIÇA GİBİ..''

Bu bir kadın olarak benim iniş çıkışlarımı dengeledi. Hayata daha pozitif bakıyorum, kendimi daha güçlü hissediyorum. Garip bir şekilde yıkılmaz sanki “Ana Tanrıça” gibi… Birlikte oyunlar türetiyoruz bazen sıkılıyorum o arada telefon molası veriyorum ve sonra oyuna devam ediyoruz.”dedi.