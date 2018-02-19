Hande Doğandemir Gökçe Bahadır'ı kıskandı

Mert Fırat'la Hande Doğandemir’in arasına Gökçe Bahadır girdi. İddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırdı.

HANDE RESTİ ÇEKTİ

Bir de Bahadır'la aynı dizide rol alan Fırat'ın güzel oyuncuyla yakınlaştığı iddiası Hande Doğandemir'i çileden çıkardı.

Rol aldıkları dizide iki sevgiliyi canlandıran Fırat ile Bahadır'ın samimi sahneleri de güzel oyuncunun öfkesine tuz biber oldu. İkilinin set dışında da görüştüğünü öğrenen güzel oyuncu, bunun üzerine resti çekti.