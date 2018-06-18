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Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz tatilde

Mert Fırat'tan ayrılan Hande Doğandemir, bir hafta önce İstem Yılmaz'dan boşanan futbolcu Burak Yılmaz ile Çeşme'de görüntülendi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 10:30..
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Oyuncu Hande Doğandemir, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. Arkadaş grubu ile önceki gün bir plajda görüntülenen oyuncu, güneşlendikten sonra denize girdi.

Denizde çektirdiği pozu Instagram hesabından da paylaşan oyuncu, ardından futbolcu Burak Yılmaz ile şezlongda uzun süre sohbet etti.

EŞİNDEN BOŞANDI

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile eşi İstem Yılmaz arasında görülen boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmalarına karar verdi. Mahkeme Burak Yılmaz'ın 1.3 milyon TL tazminat ve aylık 10 bin TL nafaka ödenmesine karar verdi.

Hande Doğandemir ile Burak Yılmaz tatilde

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