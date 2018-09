Hande Erçel: Biz bunun da üstesinden geleceğiz

Annesi Aylin Erçel'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

"ÇOK GÜZEL BİR AİLEYE SAHİBİM"

Hastane odasında annesi ile el ele çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hande Erçel, altına şunları yazdı: "Canım annem... Evrende her şeyin bir döngü olduğunu, sevginin, iyiliğin verdikçe çogaldığını ve katlanıp seni bulduğunu , en zor sınavlarımızda bile yürekten şükretmeyi bana sen öğrettin. Senin gözlerindeki yaşam sevincini gördükçe her şeyi göğüsleyebilirim ve kalbimdeki inanç tahmin bile edemeyeceğim bir güçle beni ayakta tutuyor. Sen dünyanın en güzel en güçlü kadınısın... Biz, ablam, babam, sen ve ben, hep birlikte bir çok şeyin üstesinden geldik yine geleceğiz. Ne kadar güzel bir aileye sahibim her zaman farkındaydım da şu geçirdiğimiz zor günlerde daha da çok şükrediyorum... Çok güzel insanlar biriktirmişim beni gerçekten bilen tanıyan dışarda hiç görmemiş ama sevgisini hiç esirgememiş olanlarla hislerimi paylaşmak istedim... Desteğiniz, duanız, hassasiyetiniz benim için çok kıymetli..."