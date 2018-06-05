taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.746
USD
4,6149
EURO
5,3945
ALTIN
191,59
PETR
74,3600

Hande Erçel oyunculuktan kaldı

İleri düzey oyunculuk eğitimi almak için London Film Academy’ye başvuran Hande Erçel, kabul edilmedi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 14:55..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hande Erçel oyunculuktan kaldı

Oyunculuğu sürekli eleştirilen Hande Erçel, Londra'da da umduğunu bulamadı.

ELEMELERDEN GEÇEMEDİ

Son olarak Tolgahan Sayışman ile bir dizide rol alan Hande Erçel, geçen hafta oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye gitmişti. Dünyaca ünlü London Film Academy'deki (Londra Film Akademisi) profesyonel oyunculara yönelik yoğun eğitim programına katılmak isteyen oyuncu, öncesinde gerçekleştirilen elemeleri geçemedi.

3 KEZ KATILMAK İSTEDİ

Belçim Bilgin'in de eğitim aldığı profesyonel sınıflara girmek için çabalayan Hande Erçel, 3 kez seçmelere katıldı.

BAŞKA BİR KURSA BAŞVURDU

Üçünde de geçer not alamayan 24 yaşındaki oyuncu, çaresiz okuldaki 3 aylık başka bir oyunculuk kursuna katıldı.

AYLIK 46 BİN 500 TL ÖDEYECEK

Hande Erçel'in diğerine göre başlangıç seviyesinde eğitimin verildiği kursa aylık 7 bin 500 pound (yaklaşık 46 bin 500 lira) ödediği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 24 Haziran anketi

ORC'nin 24 Haziran anketi

272
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

135
Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

95
Aziz Yıldırım'ın son sözleri

Aziz Yıldırım'ın son sözleri

60
Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi

Aziz Yıldırım seçimden sonra ilk kez görüntülendi

55
Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

27
Muharrem İnce'nin Van hezimeti

Muharrem İnce'nin Van hezimeti

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM