Hande Fırat 15 Temmuz gecesi kullandığı telefonu saklıyor

Gazeteci Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Temmuz gecesi FaceTime görüşmesi yaptığı telefonla ilgili konuştu.

250 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tarihi konuşmayı yaptığı telefonu Katar ve Suudi iş adamlarının 250 bin dolar verdiğini ancak kabul etmediğini de belirten Fırat, Türk iş adamlarının da talebi olduğunu söyledi.

ERDOĞAN SORDU

Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız telefonun bende olduğunu soruyor. Ben de ‘duruyor' diyorum. (Doğan Holding Onursal Başkanı Doğan) Aydın Bey de soruyor. Kullanmaya korkuyorum. Düşer kırılır diye…" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma VİDEO

