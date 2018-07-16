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Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Başkan Erdoğan ile 15 Temmuz gecesi yaptığı görüşmeyi anlatan Hande Fırat'ın gözleri doldu, sesi titredi...

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 08:18..
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Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçti.

Yurt genelinde şehitlerimiz dualarla anıldı, Amerika'nın kucağındaki FETÖ elebaşı Gülen'e lanetler yağdırıldı.

Televizyon kanalları da geç saatlere kadar 15 Temmuz için özel yayınlar yaptı.

O GECE NELER OLDU

Kanal D canlı yayınına katılan gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı FaceTime görüşmesini anlattı.

O gece yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamayan Fırat, ihanet gecesini titreyen sesiyle anlattı, gözleri doldu.

Hande Fırat, "Tabii ki çok duyguluyum. İster istemez o geceyi hatırlıyorsun. Zor bir durum. Kayıplarımızı hatırlıyoruz. Kolay değil. Dinlemek, hatırlamak kolay değil. İster istemez, bunu bire bir yaşayanlar; İstanbul'da Ankara'da, ciddi bir travma ile karşı karşıya kaldık. İnşallah bir daha bunu yaşamayız." dedi.

Gazeteci Fırat bu sözlerinin ardından Başkan Erdoğan ile nasıl bağlantı kurduğunu tek tek anlattı.

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı VİDEO

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

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