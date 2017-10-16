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Hande Fırat Melih Gökçek'in istifasını bekliyor

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Melih Gökçek'in bu hafta içerisinde istifasını sunacağını beklendiğini söyledi.

16.10.2017 - 09:53
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CNN Türk canlı yayınında gündemi yorumlayan Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, bazı belediye başkanlarının istifa edeceği iddialarını değerlendirdi.

MELİH GÖKÇEK'İN İSTİFASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa konusunda direnmeyeceğini ifade eden Hande Fırat, "Bu hafta içerisinde Ankara konusu netleşmiş olacak." dedi.

Hande Fırat Melih Gökçek'in istifasını bekliyor VİDEO

Hande Fırat Melih Gökçek'in istifasını bekliyor

BU HAFTA KESİN OLARAK NETLEŞECEK

Birçok kulis haberinin yapıldığını belirten Fırat, "Şunu unutmamak lazım. Bazı isimler partide küstürülmemesi gerekiyor. 2 hafta demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan... Kasım başı deniliyor... Melih Gökçek için; bugün, yarın, çarşamba günü... 3 gün diyebilirim... Ama bu hafta içerisinde noktalanması bekleniyor Ankara'da..." diye konuştu.

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Hande Fırat Melih Gökçek'in istifasını bekliyor

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