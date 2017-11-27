CNN Türk canlı yayınında ABD Başkanı Donald Trump'ın "YPG'ye artık silah yok" sözü yorumlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hande Fırat, Amerika'nın bu sözünün yerine şimdiye kadar YPG'ye verilen silahların konuşulması gerektiğini söyledi.

YARDIMI KESMEYİP DE NE YAPACAKTI

Fırat, Donald Trump'ın sözünden sonra başlayan tartışmalarla ilgili, "Allah aşkına, DEAŞ bölgede zaten bitti. Silah yardımını kesmeyip de daha ne yapacaktı. 4 bine yaklaşan tırdan bahsediyoruz. Şu andan itibaren silah vermemesinden konuşmayalım. Bugüne kadar verdiği silahları konuşalım. Dolayısıyla orada daha fazla silah gücüne ihtiyaç kalmadı. 4 bine yakın tırdan bahsediyoruz... Her türlü mühimamt, zırhlı araçlar, tanksavarların verildiği belirtiliyor.

Hande Fırat: YPG silahları kime karşı kullanacak- İZLE







50 BİN YPG'Lİ

Bugüne kadar verilmiş silahlar bundan sonra ne olacak. DEAŞ ile mücadele bitti, bölgeye baktığımız zaman 50 bin YPG'liden bahsediyoruz. Bunlar, bu silahları kime karşı ne zaman kullanacak.

SİLAHLAR KİME KARŞI KULLANILACAK

İran'a doğru mu yoksa Türkiye'ye karşı mı kullanılacak. Bunu zaman zaman görüyoruz. Adamlar zaten silahları almışlar." ifadelerini kullandı.