Hande Fırat'tan istifa iddiasına yanıt

Hürriyet gazetesinin tartışma yaratan "Karargah rahatsız" haberinden sonra istifa ettiği iddia edilen Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Twitter'dan açıklama yaptı.

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Gazeteci Fırat, "İddialar asılsızdır, görevimin başındayım." dedi.

ERDOĞAN, TERBİYESİZLİK DEDİ

Hürriyet gazetesinin "Karargah rahatsız" haberinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile bir araya gelmişti.

Erdoğan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, söz konusu haberin "terbiyesizlik ve seviyesizlik" olduğunu söylemişti.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ DEĞİŞTİ

Tepkilerin artması üzerine Hürriyet gazetesinde Sedat Ergin'in genel yayın yönetmenliği görevine son verildi. Gazetenin yeni genel yayın yönetmeni Fikret Bila oldu.