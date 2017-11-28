Hande Yener: Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz

Yıllardır araları açık olan Demet Akalın ve Hande Yener, önceki akşam bir düğünde karşı karşıya geldi. Ama düğün coşkusu bile ikili arasındaki buzları eritmeye yetmedi.

Zaman zaman ciddi söz düelloları yaşayan Hande Yener ile Demet Akalın da davetliler arasındaydı. Ancak düğün atmosferi bile onları yaklaştıramadı, ikili gece boyunca karşı karşıya gelmemeye özen gösterdi.

"BARIŞ OLAMAZ"

,Yener, kapıda “Demet Hanım da içeride, barışma söz konusu olur mu?” diye soran muhabire, birbirlerine sık sık meydan okuyan Amerika ve Kuzey Kore örneğini verdi: “Olmaz, biz Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz!”

"SAVAŞ YOK"

Akalın ise daha ılımlıydı. Şarkıcı, gecenin sonunda Yener’in bu sözü aktarılınca “Savaş mavaş yok artık” deyip konuyu kapattı.

Bu arada Demet Akalın'ın dünyaca ünlü markalarla dolu kombini düğünde diğer dikkat çeken bir ayrıntıydı.