taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9093
EURO
4,6542
ALTIN
162,65
PETR
63,6000

Hande Yener: Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz

Hande Yener, Demet Akalın'la asla barışmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 07:11..
  1. Haberler
  2. Magazin

Yıllardır araları açık olan Demet Akalın ve Hande Yener, önceki akşam bir düğünde karşı karşıya geldi. Ama düğün coşkusu bile ikili arasındaki buzları eritmeye yetmedi.

Zaman zaman ciddi söz düelloları yaşayan Hande Yener ile Demet Akalın da davetliler arasındaydı. Ancak düğün atmosferi bile onları yaklaştıramadı, ikili gece boyunca karşı karşıya gelmemeye özen gösterdi.

Hande Yener: Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz

"BARIŞ OLAMAZ"

,Yener, kapıda “Demet Hanım da içeride, barışma söz konusu olur mu?” diye soran muhabire, birbirlerine sık sık meydan okuyan Amerika ve Kuzey Kore örneğini verdi: “Olmaz, biz Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz!”

"SAVAŞ YOK"

Akalın ise daha ılımlıydı. Şarkıcı, gecenin sonunda Yener’in bu sözü aktarılınca “Savaş mavaş yok artık” deyip konuyu kapattı.

Bu arada Demet Akalın'ın dünyaca ünlü markalarla dolu kombini düğünde diğer dikkat çeken bir ayrıntıydı. Hande Yener: Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz

Hande Yener: Amerika ve Kuzey Kore gibiyiz

İlginizi Çekebilir
Fatma Girik hayranını şikayet etti
Oyuncu Fatma Girik, kendisini gençlik yıllardından bu yana takip eden hayranından şikayetçi oldu.
Tuğba Ekinci Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkında kullandığı ifadeler ile ilgili "Bu gaftan öte bir şeydir." yorumunu yaptı.
Pınar Altuğ'u sinirlendiren yorum
Oyuncu Pınar Altuğ, eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına "B.k gibi çirkinsin" diye yorum gelince resmen çıldırdı.
Beyonce düğün şarkıcısı oluyor
Gareth Bale'in düğününde sahneye Beyonce çıkacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

23
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

43
Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

Stevie Awards’dan Ziraat Bankası’na 5 ödül

14
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye S-400 çıkışı

36
Doğu Perinçek'ten Esed'e Atatürk benzetmesi

Doğu Perinçek'ten Esed'e Atatürk benzetmesi

25
Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve derbi yorumu

Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek ve derbi yorumu

5
Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

Üsküdar'da okul servisine silahlı saldırı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM