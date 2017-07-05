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Hande Yener: Babaannemin donunu giydim çok rahatım

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Hande Yener sahnede rüzgar nedeniyle mini eteğinin azizliğine uğradı.

05.07.2017 - 08:58
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Gümbet barlar sokağında bulunan bir mekanda ashne alan Hande Yener yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Siyah bir şapka takan Yener sahnesinde mini bir elbise tercih etti.

"NİŞANLI BİR KIZIM DİKKAT ETMEM LAZIM"

Kısa elbisesi ile dans eden Yener zaman zaman rüzgarın etkisiyle eteği açıldı. Tamamen eteği açılan Yener eteğini kapatmak için uzun uğraşlar verdi. Elbisesinin eteği tutmaktan yorulan Yener "Rüzgarın azizliği nedeniyle eteğim sık sık havalanıyor. Neyse ki babaannemin donunu giydim içime çok rahatım. İyi oldu bu, iyi buldum bunu. Artık uzun süre bunu giyeceğim. Bunun paçalısı iyi olur. Artık nişanlı bir kızım dikkat etmek lazım” dedi.

Hande Yener: Babaannemin donunu giydim çok rahatım

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