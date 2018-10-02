Hande Yener Londra'dan ev aldı

Yabancı bir single çıkaran Hande Yener, gözünü yurt dışına dikti. Bu kapsamda Yener, İngiltere'nin başkenti Londra'dan da ev satın almak için kolları sıvadı.

AVRUPA TURNESİNE ÇIKACAK

Bir ayağı hep Avrupa'da olacak popçu, sahne aldığı Kıbrıs'taki bir otelde müjdeyi verdi. Yener, "Yakında Avrupa konserlerim başlayacak. Zaten orada neler olduğunu buradan görmek zor." açıklamasında bulundu.

EVE 4 MİLYON LİRA ÖDEDİ

Ünlü popçu, West Kensington'dan 1+1 bir ev buldu. Bu ev için Yener toplamda 4 milyon lira ödeme yapacak.