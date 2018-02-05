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Hande Yener: Şehitlerden başka bir şey konuşulmasın

Uludağ'da konser veren Hande Yener, gündemde sadece şehitlerin olması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 10:48..
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Hande Yener: Şehitlerden başka bir şey konuşulmasın

Uludağ’da geleneksel olarak düzenlenen gençlik festivali ikinci etap başlangıcı ünlü şarkıcı Hande Yener ile oldu.

"HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYORUM"

Sahneye çıkmadan önce kuliste gazetecilere açıklamada bulunan Yener, “Aslında çok zor günler geçiriyoruz. Sınırda Mehmetçiğimiz bizler için savaşıyor. Yine çok şehidimiz var, aslında gönül hiçbir şey yapmak istemiyor ama bir taraftan işimiz olduğu için devam ediyoruz. Bugünde okuyan öğrencilerimize moral için bu konseri veriyorum, sesimizi kimse kesememeli diye düşünüyorum.

"KALBİM ŞEHİTLERİMİZLE"

Kalbim şehitlerimizle, gündemde şehitlerimizden başka bir şey olmamalı. Ben teferruatım, gündem bu kadar can yakıyorken benim özel hayatımı ya da başkalarının günlük basit konularını konuşmayı yakıştıramıyorum. Umarım yayınlarda daha fazla şehitlere yer verilir.” dedi.

Hande Yener: Şehitlerden başka bir şey konuşulmasın

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