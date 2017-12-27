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Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı

Hande Yener, telifmetrenin araştırmasına göre radyolarda şarkıları en çok çalınan isim oldu. Telifmetre'nin bu araştırması Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Duymayan Kalmasın programında masaya y

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 05:05..
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Magazin programı Duymayan Kalmasın'ın sunucusu Seren Serengil, Telifmetre'nin araştırması hakkında konuştu. Araştırmada, radyolarda şarkıları en çok çalınan Hande Yener oldu. Seren Serengil ise paylaşılan listeye inanmadığını ve kendisinin de konuyu araştıracağını söyledi.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Seren Serengil'in sözleri üzerine Hande Yener, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını, takipçileriyle paylaştı.

Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı

SERENGİL'DEN UYUŞTURUCU VURGUSU

Hande Yener'in hareketi üzerine, Serengil Instagram hesabından yayınladığı videoyla bir açıklama yaptı.

Seren Serengil, "Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda  mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi." şeklinde konuştu.

YENER'İN PAYLAŞIMI SİLİNDİ

Instagram hesabından paylaştığı Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafının silinmesi üzerine bir etkileşim daha yapan Hande Yener, "ben silmedim" dedi.

Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı

SEREN SERENGİL'DEN ÇIPLAKLIK CEVABI

Hande Yener'in 'müstehcen' paylaşımının ardından bu kez de Seren Serengil Hande Yener'in bir fotoğrafını yayınladı.

Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı

YENER SERENGİL'İN HABERİNİ PAYLAŞTI

Seren Serengil'in Instagram'dan yaptığı 'uyuşturucu kullanan' ifadesinin ardından Hande Yener de bir gönderme yaptı.

Yener, 17 Şubat 2007 tarihinde çıkan Seren Serengil'in 15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını itiraf ettiğine ilişkin haberi paylaştı.

Hande Yener Seren Serengil kavgası ortalığı karıştırdı

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