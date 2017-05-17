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Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

4 bin kişilik beach açacağını duyuran Hande Yener, arkadaşı Hakan Akkaya'nın Ataşehir'deki mekanına ortak oldu.

17.05.2017 - 07:33
  1. Haberler
  2. Magazin

ss

Güneş Gazetesi'nden Ahmet Döğen'in haberine göre, Bodrum'daki Sebastian clup ve Karaköy'deki sebastian adlı mekanların geçtiğimiz sene işletmeciliğini yapan Hande Yener, iki mekanı da devretmişti.

HANDE GELİNCE MÜŞTERİ KAYBOLDU

14 Mart'ta ünlü modacı Hakan Akkaya'nın Ataşehir'de açmış olduğu mekana da ortak olmuştu. İddialara göre, Hakan Akkaya mekanın işletmeciliğini tek başına yaptığı dönem mekan restoran olarak faaliyet gösteriyordu. Popçu Hande Yener ortak olduktan sonra mekan gece kulübüne çevrildi ve bu durum müşteri kaybettirdi.

3 AYDIR MAAŞLAR ÖDENMİYOR

Personelin bir kısmı işten çıkartıldı, kalan işçilere de 3 aydır maaş ödenmiyor. Hakan Akkaya'nın, “Çok masraf yaptık. Yakın zamanda ödeme yapacağız” dediği konuşulanlar arasında. Maaşlarını alamayan personel hakkını hukuk yoluyla arayacak.

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