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Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

Yaz aylarında küçük İstanbul'a dönüşen Bodrum-Çeşme'de 100 liraya lahmacun görgüsüzlüğüne 220 liralık hamburger rakip oldu.

01.07.2017 - 10:24
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Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

Çeşme, Bodrum, Alaçatı ve daha nicesi. Tatil sezonunun açılışıyla birlikte ünsü isimlerin gittiği bölgeler cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Tatil yöresi bu merkezler ünlü isimleri ağırladığı kadar el yakan fiyatlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

YEMEK FİYATLARI EL YAKIYOR: LAHMACUN+ AYRAN 100 LİRA

Bodrum Türkbükü, Yalıkavak veya Çeşme - Alaçatı'da bir öğün yeme yemek kimi zaman 250 liraya kadar ulaşabiliyor. Lahmacun + ayran menüsü çoğu yerde 100 lirayı bulurken, bu yıl atağa geçen makarna 72 liradan alıcı bulabiliyor.

Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

220 LİRAYA YENEN HAMBURGER

Hürriyet yazarı Savaş Özbey Bodrum'un ünlü beac'inde 50 liralık lahmacuna rakip olarak Çeşme'deki fiyatları yazdı.  Çeşme'de rekabet halindeki Zio Beach ve Neo Beach'te hamburger mönüsü tamı tamına 220 lirayı buluyor. Neo Beach, ünlü sanatçı Hande Yener'in Çeşme'de açtığı mekan olarak biliniyor.

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