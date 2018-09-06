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Hande Yener'in oğlu uçakta kavga etti

Business uçuş yapan annesi Hande Yener'in sözlü tacize uğradığını duyan Çağın, yolcuya yumruk attı.

Haber Merkezi | 06.09.2018 - 13:37..
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DD

Hande Yener ve oğlu Çağın Kulaçoğlu, İstanbul'dan Bodrum'a giderken uçakta kavga çıktı. Business uçuş yapan yolculardan biri alkolün de etkisiyle sağa sola laf atmaya başlayınca Hande Yener durumdan rahatsız oldu. Hosteslerin uyardığı yolcu bir süre sonra Hande Yener'e sözlü tacizde bulundu.

ANNESİNİ KORUDU

Ünlü popçunun altta kalmayıp cevap vermesi üzerine çıkan kavgaya diğer yanında oturan oğlu Çağın Kulaçoğlu müdahale etti. Çağın'ın yumruk atmasıyla neye uğradığını şaşıran yolcu bağırıp çağırırken uçakta bulunan diğer yolcular büyük panik yaşadı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Uçağın acil iniş yapmak zorunda kalacağı anonsuyla yerlerine oturan taraflar sakinleşirken, uçuş ekibi de rahat bir nefes aldı. Uçak yere iner inmez mağdur olan uçuş ekibi şikayetçi oldu ve tacizci polis tarafından gözaltına alındı.

Hande Yener'in oğlu uçakta kavga etti

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